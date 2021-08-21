وزير الرى: مشروع عملاق لتحويل 3.70 مليون فدان من «الغمر» للرى الحديث

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن جميع أجهزة الوزارة تستهدف تحقيق أقصى درجات التنسيق والتواصل مع كافة جهات الدولة المعنية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مجال الموارد المائية بمعدلات تنفيذ عالية وبأعلى درجة من الجودة.



وأضاف عبدالعاطى، اليوم السبت، أن اللقاءات والندوات التي تعقد بالمحافظات تأتي في إطار خطة الوزارة لتنفيذ المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى بالتعاون التام مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وتأهيل المساقى في جميع الأراضي القديمة.

وأوضح الوزير أن رؤية وزارة الموارد المائية والرى تتمثل في تحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.



جاء ذلك تعليقًا على لقاء اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المهندس محمود السعدي، مستشار وزارة الري لشئون إدارة المياه، لبحث جهود الوزارة في تنفيذ المشروع القومي للتحول إلى نظم الري الحديث وتأهيل المساقي بنطاق محافظة أسيوط، بحضور المهندس ياسر عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسيوط، والمهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

من جهته، أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، دعمه الكامل لخطة وزارة الموارد المائية والري في التحول لنظم الري الحديث وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات القومية في مجال الموارد المائية بنطاق المحافظة.

الجدير بالذكر أنه تم تنظيم مؤتمر موسع بمحافظة أسيوط برئاسة اللواء عصام سعد، وبحضور مسئولي وزارتى الزراعة والري والبنك الزراعي المصري والبنك الأهلي حول تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.



كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.