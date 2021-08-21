حملات موسعة لإزالة التعديات على المجاري المائية بالمحافظات

تنفذ الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.

تستهدف الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، الحد من المخالفات لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة بالشكل الأمثل.