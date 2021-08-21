مصرع 3 أشخاص فى حادثين متفرقين بينى سويف ونقلهم للمشرحة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، صباح اليوم السبت، في حادثين سير مروريين متفرقين بطرق بني سويف، الأول بطريق ناصر بني سويف، والثاني بطريق بني سويف الزعفرانة الصحراوي، وجرى نقلهم إلى مشرحتي مستشفيات ناصر العام وبني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

في الحادث الأول تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدية يفيد بتصادم دراجة نارية بسيارة بطريق ناصر أمام عزبة داوود، ما أسفر عن وفاة إثنين، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية ونقل الجثتين إلى أقرب مشرحة.

وتبين أن الجثتين لكلًا من: عيد.خ.ر 35 سنة، مقيم مركز ناصر، و"محمد.ر.ب" 16 سنة، بدون عمل، مقيم مركز ناصر، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وفي الحادث الثاني تلقت إدارة غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بطريق الزعفرانة بني سويف اتجاه البحر الأحمر بعد مصنع الأسمنت، ما اسفر عن وقوع حالة وفاة، حيث تبين أن الجثة لشخص يدعى "مصطفى.ق"، 35 سنة، مقيم محافظة الفيوم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية في الحادثين وإخطار النيابة العامة للتحقيق.