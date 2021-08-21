جامعة فيرجينيا تلغى تسجيل 240 طالبا لعدم تلقيهم لقاح كورونا

ألغت جامعة فيرجينيا الأمريكية، تسجيل 238 طالبًا بسبب عدم تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا في انتهاك لقرار الجامعة بالتطعيم الإلزامي لطلابها.



وقال بريان كوي المتحدث باسم الجامعة، في تصريح، إنه كان قد تم تسجيل بعض هؤلاء الطلاب للفصل الدراسي المقبل، إلا أنهم وبعد عدة رسائل عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية لعائلاتهم تفيد بعدم التزامهم بقرار التطعيم تم إلغاء تسجيلهم على قوائم طلاب الجامعة.



وأضاف أنه يمكن لهؤلاء الطلاب استعادة تسجيلهم إذا ما تلقوا جرعات اللقاح أو حصلوا على إعفاء من الجامعة لتلقيه حسب قواعد الجامعة التي تعرض إعفاءات لأسباب طبية أو دينية وهؤلاء يجب أن يرتدوا كمامات الوجه طوال وقت وجودهم بالحرم الجامعي، وأن يخضعوا لاختبارات أسبوعية تثبت خلوهم من فيروس كورونا.



وأشار إلى أن البعض الآخر من الطلاب ربما لا يعتزمون أصلا العودة إلى الجامعة في الفصل الدراسي المقبل.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية



وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.