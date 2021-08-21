السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريبيو ببورسعيد | صور

حريق هائل التهم
حريق هائل التهم وحدة سكنية

مكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد من السيطرة علي حريق هائل، التهم وحدة سكنية بمنطقة قشلاق السواحل بنطاق حي المناخ بورسعيد.

دفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء وذلك للسيطرة علي السنة النيران، والتي كادت ان تنتقل من الوحدة السكنية إلي وحدات أخري، وظهرت أثار الدخان علي عدد من الوحدات السكنية بالبرج السكني، ويقوم رجال الإطفاء بتبريد النيران لضمان عدم اشتعالها مرة أخري .

صرح مصدراً بمديرية الشئون الصحية لـ«الدستور»، أنه تم الدفع   بعدد من سيارات الإسعاف تحسباً لوقوع إصابات، واكد أن المستشفيات العامة والخاصة لم تستقبل أي حالات نتيجة الحريق.

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 حريق هائل التهم وحدة سكنية

تلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالحريق، وتم تكليف فريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب وملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

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 حريق هائل التهم وحدة سكنية

 

وفي سياق آخر عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اجتماعا موسعا ، لمتابعة مستجدات الأعمال بعدد من مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بمدينة بورسعيد وبورفؤاد ، بحضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد وعدد من الشركات الهندسية المختصة بأعمال مشروعات تطوير الطرق .

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 حريق هائل التهم وحدة سكنية

واستمع " محافظ بورسعيد " من المختصيين لمعدلات التنفيذ فى تطوير شارع ٢٣ ديسمبر و شارع عبد الرحمن شكرى وعدد من الشوارع الواقعة فى نطاق حى الضواحى و الزهور والمناخ ، و عدد من الطرق بمدينة بورفؤاد ،  لافتا أن بورسعيد تشهد طفرة غير مسبوقة فى مجال تطوير الطرق و رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمشروعات الخدمية ، تماشيا مع خطة التنمية التى تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة ، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل و الإسراع فى معدلات تنفيذ أعمال التطوير فى أقرب وقت.

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 حريق هائل التهم وحدة سكنية

خطة التنمية التى تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة ، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل و الإسراع فى معدلات تنفيذ أعمال التطوير فى أقرب وقت.

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 حريق هائل التهم وحدة سكنية
تمكن حريق هايل السيطرة بورسعيد

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