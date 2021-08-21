5 طرق للحفاظ على آمان طفلك أثناء استخدامه الإنترنت

يبذل الآباء قصارى جهدهم للحفاظ على سلامة أطفالهم وبقائهم بصحة جيدة، ونعرض لكم في السطور التالية ما يتعين عليكم فعله لحماية الأطفال من المتنمرين والمحتالين والمحتوى غير اللائق على الإنترنت؟

تحدث بصراحة مع طفلك عن نشاطه على الإنترنت

وفقًا لموقع parents، بمجرد أن يبدأ طفلك في الوصول إلى الإنترنت، تحدث معه حول ما يقرأه ويشاهده ومن يتواصل معه عبر الإنترنت، واستمر في المحادثة مع تقدمه في السن.

اسأل طفلك عن المواقع التي يزورها أو التطبيقات التي يستخدمها، واكتب قائمة وانظرا إليها معًا، وتحدث إلى طفلك عما تعتقد أنه مناسب.

احتفظ بالشاشات والأجهزة حيث يمكنك رؤيتها

راقب دائمًا وقت طفلك على الإنترنت ، وخاصة الأطفال الصغار، ضع الكمبيوتر في مكان مركزي بالمنزل حيث يسهل عليك مراقبة ما يفعله طفلك ويشاهده عبر الإنترنت.

بالنسبة للأجهزة المحمولة، يمكنك ضبطها من حيث رموز الواي فاي الخاص بك Wi-Fi حتى لا يتمكن أطفالك من الاتصال بالإنترنت دون علمك، يمكنك أيضًا محاولة الاتفاق على عدم وجود أجهزة لوحية أو أجهزة كمبيوتر محمولة أو ألعاب في غرف النوم.

بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا، قد تحتاج أيضًا إلى التحقق من سجلات المتصفح بعد اتصال طفلك بالإنترنت لمعرفة المواقع التي يزورها، من الواضح أن هذا النهج يزداد صعوبة مع تقدم الأطفال في السن.

تعرف على الرقابة الأبوية

يمكن أن تؤدي عمليات البحث العادية للأطفال عبر الإنترنت إلى نتائج غير بريئة، لذلك من الحكمة معرفة كيفية استخدام الرقابة الأبوية، وقيود البحث التي تقدمها متصفحات الويب ومزود خدمة الإنترنت والأجهزة، على سبيل المثال ستحظر ميزة تصفية البحث الآمن على جوجل المواقع التي تحتوي على مواد جنسية صريحة.

ولتشغيلها انتقل إلى الإعدادات، وعوامل تصفية البحث الآمن على الرغم من عدم دقتها بنسبة 100٪ ، إلا أن أدوات الرقابة الأبوية يمكن أن تساعد في منع طفلك من رؤية معظم المواد العنيفة أو الجنسية والوصول إليها.

تعرف على أصدقاء أطفالك على الإنترنت

بصفتنا بالغين، نعلم أن بعض الأشخاص عبر الإنترنت ليسوا كما يقولون، ولكن يمكن أن يكون الأطفال والمراهقون ساذجين بشكل مقلق بشأن من يتحدثون معهم إذا لم يتم تعليمهم أن يكونوا حكماء عبر الإنترنت منذ سن مبكرة.

تأكد من أنك أصبحت صديق وإحدى جهات اتصال داخل دوائر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بطفلك، وتأكد من مراقبة ما يقوم طفلك بمشاركته قد يقاوم أطفالك ذلك في البداية.

علم أطفالك الحفاظ على خصوصية مواقعهم

تحتوي معظم التطبيقات والشبكات والأجهزة على ميزات وضع العلامات الجغرافية التي تجعل مكانك عامًا، ويمكن أن تقود شخصًا ما إليك مباشرةً، يجب إيقاف تشغيل هذه الميزات لأسباب واضحة تتعلق بالخصوصية والأمان.