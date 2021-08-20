الهند توافق على أول لقاح لكورونا يعتمد على الحمض النووى

منحت الهند الموافقة على الاستخدام الطارئ لأول لقاح لفيروس كورونا قائم على الحمض النووي تنتجه شركة هندية فى الوقت الذى تسعى فيه هذه الدولة ، التى تعتبر ثانى دول العالم تضررا من كورونا ، من أجل دعم حملاتها للتطعيم ضد مرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا ، ولمواجهة أى موجة ثالثة محتملة من تفشى عدوى الفيروس .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن اللقاح يتألف من ثلاث جرعات وقد طورته شركة كاديلا هيلثكير ليمتد ومقرها مدينة أحمد أباد وبلغت نسبة فعاليته 67 فى المئة ضد مرض كوفيد - 19 المصحوب بأعراض وذلك خلال تجارب سريرية أجريت فى يوليو .

ونقلت الوكالة عن بيان للحكومة الهندية القول إنها قد أعطت الموافقة اليوم الجمعة على اللقاح الجديد .

وتقول شركة كاديلا المنتجة للقاح إنه فعال أيضا ضد السلالات الجديدة لفيروس كورونا ومن بينها سلالة دلتا شديدة العدوى .

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت أن منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.