الجمعة 20 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 847 محضرا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات فى الجيزة

محضر لعدم الالتزام
محضر لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبدالعال مساعد وزيرالداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط 847 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وتحرير 972 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس «كورونا» المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ضبط 847 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة وتحرير 972 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

الجيزة أمن الجيزة عدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية قرار مجلس الوزراء وزارة الداخلية

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