بسبب نتيجة الثانوية.. التحريات تكشف لغز انتحار طالبة البساتين

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالقاهرة عن ملابسات واقعة قفز فتاة من الطابق العاشر بمنطقة البساتين ودلت التحريات على أنها طالبة بالثانوية العامة وحصلت على درجات ضعيفة.

وأضافت التحريات أن أسرتها عاتبتها على النتيجة، فقفزت من الطابق العاشر وأصيبت بإصابات بالغة وتم نقلها للمستشفى في حالة حرجة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة البساتين مفاده تلقي بلاغ من الأهالى بسقوط فتاة بأحد الشوارع بمنطقة مساكن العرائس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على (م. ص) 16 سنة، مصابة بجرح قطعي أعلى فروة الرأس وكسر مضاعف بالذراع اليسرى وكسر بالقدم اليمنى والقدم اليسرى وفاقدة للوعي وقامت سيارة الإسعاف بنقلها لمستشفى البنك الأهلي.

وأمر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.