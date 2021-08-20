الجمعة 20 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب نتيجة الثانوية.. التحريات تكشف لغز انتحار طالبة البساتين

انتحار
انتحار

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالقاهرة عن ملابسات واقعة قفز فتاة من الطابق العاشر بمنطقة البساتين ودلت التحريات على أنها طالبة بالثانوية العامة وحصلت على درجات ضعيفة.

وأضافت التحريات أن أسرتها عاتبتها على النتيجة، فقفزت من الطابق العاشر وأصيبت بإصابات بالغة وتم نقلها للمستشفى في حالة حرجة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة البساتين مفاده تلقي بلاغ من الأهالى بسقوط فتاة بأحد الشوارع بمنطقة مساكن العرائس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على (م. ص) 16 سنة، مصابة بجرح قطعي أعلى فروة الرأس وكسر مضاعف بالذراع اليسرى وكسر بالقدم اليمنى والقدم اليسرى وفاقدة للوعي وقامت سيارة الإسعاف بنقلها لمستشفى البنك الأهلي. 

وأمر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

الثانوية العامة نتيجه الثانويه العامه أجهزة الأمن بالقاهرة منطقة البساتين طالبة بالثاوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

«On Time Sports» تعلن إيقاف مدحت شلبى لنهاية الموسم

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

رابط تنسيق كليات الأزهر 2021.. مؤشرات كليات القمة

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

الآن.. رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

سمر عادل

أفغانستان بين الصين وأمريكا

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

صور

مصنع السلمون والتونة فى بورسعيد

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى بالرصاص وآخرين بالاختناق جراء قمع الاحتلال لمسيرة فى نابلس

رسالتان فى أسبوع.. تفاصيل خطاب ملك المغرب إلى الرئيس الإسرائيلى

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 خلال قمع وقفة منددة بالاستيطان فى الخليل