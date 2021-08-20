روسيا: لم نصدر تصريحات ترحب بأعمال «طالبان» أو تغير السلطة فى أفغانستان

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المسؤولين الروس لم يصدروا أية تصريحات ترحب بتغير السلطة في أفغانستان أو بإجراءات حركة "طالبان" التي بسطت سيطرتها في البلاد.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات لها اليوم، إلى أن التقديرات الروسية "كانت تخص فقط الأوضاع الموضوعية التي تشكلت في العاصمة كابول مع بسط طالبان سيطرتها العملية على العاصمة".



وقالت: "كما أعلنا عن رسائل إيجابية يتم نقلها إلينا من قبل قيادة طالبان حول خططها المتعلقة بمستقبل البلاد، نحن نسجل تصريحاتهم الصادرة في هذا السياق".

ونقلت "رويترز" في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

و كان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، الأحد الماضي، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" والذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.

وفي سياق متصل، نقلت "رويترز" عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد الماضي ، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة الأفغانية كابول.