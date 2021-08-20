المملكة المتحدة تسعى للضغط على الحلفاء لاستقبال لاجئين أفغان

أعلنت الحكومة البريطانية أنها بصدد حملة دبلوماسية لتشجيع الحلفاء على الانضمام إليها في عرض استقبال اللاجئين الأفغان الفارين من نظام طالبان، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.



ونقلت الصحيفة عن بيان الحكومة البريطانية أنها ستستقبل ما يصل إلى 20 ألف شخص يريدون مغادرة أفغانستان كجزء من مخططها لإعادة التوطين، ومن المقرر قبول 5000 شخص فقط في الأشهر الـ 12 المقبلة.



وقال مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الحكومة ستشجع الشركاء الدوليين على المضي قدماً في محاكاة النموذج البريطاني الذي يعد "واحدة من أكثر خطط اللجوء سخاء في التاريخ البريطاني".



ومن المقرر أن يتحدث وزير الخارجية دومينيك راب مع زملائه وزراء مجموعة السبعة يوم الخميس لمناقشة التعاون الدولي قبل أن يعقد قادة المجموعة - التي تضم، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، الولايات المتحدة وكندا و اليابان و ألمانيا و فرنسا و إيطاليا - الاجتماع الافتراضي الأسبوع المقبل.



كما أجرى راب محادثات مساء الأربعاء الماضي مع نظرائه في الهند والولايات المتحدة - و هي المرة الثانية التي يتحدث فيها إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين هذا الأسبوع حول نفس النقطة.

وفي سياق متصل، نقلت "رويترز" عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد الماضي ، و أمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، و هي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.