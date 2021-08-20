الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

«الأوقاف» الفلسطينية تدعو مواطنى الخليل لأداء صلاة الجمعة فى الحرم الإبراهيمى

الحرم الإبراهيمى
الحرم الإبراهيمى

دعت مديرية أوقاف الخليل، المواطنين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية للصلاة  اليوم الجمعة في الحرم الإبراهيمي الشريف دعما للحرم والبلدة القديمة ولمواجهة مخطط تهويده.


وقررت وزارة الأوقاف الفلسطينية، في بيان لها، إغلاق بعض المساجد في مدينة الخليل لتعزيز إقامة صلاة الجمعة في الحرم الابراهيمي الشريف، في ظل استمرار الاحتلال ولليوم العاشر على التوالي في أعمال التجريف والاعتداء على أرض الحرم وساحاته بحجة بناء المصعد، كما تشدد الاجراءات على البوابات المؤدية إلى الحرم الابراهيمي الشريف، ومنع موظفي الإعمار والإطفاء من العمل.

وعلى صعيد آخر، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إنه تم تسجيل حالة وفاة، و962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وأضافت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس،  أن حالة الوفاة الجديدة سُجلت في قطاع غزة.

وقالت إنه تم تسجيل 243 حالة تعافٍ، وأن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 97.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.8% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات. 

وأشارت إلى وجود 25 مصابًا بالفيروس في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مستشفيات الضفة 65 مصابًا، بينهم 3 مصابين على أجهزة التنفس الصناعي.. موضحة أنه بلغ العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا تطعيمات مضادة للفيروس في الضفة الغربية وقطاع غزة 679940، بينهم 434599 تلقوا جرعتين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ابراهيم أجر اجراء اجراءات إقامة صلاة الجمعة أعمال التجريف الـ الأوقاف الفلسطينية الاحتلال احتلال البلدة القديمة الضفة الغربية الحرم الابراهيمي

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