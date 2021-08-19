الخميس 19 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تدعو الأطراف الليبية لمنع التصعيد وخرق وقف إطلاق النار

ليبيا
ليبيا

بحث المبعوث الخاص والسفير الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، في اتصال هاتفيا، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تطورات الوضع في ليبيا.

 

وأكد الجانبان خلال الاتصال بحسب بيان للسفارة الأمريكية لدى ليبيا، التزامهم المشترك بإجراء انتخابات ديسمبر 2021، في الوقت المحدد لتلبية توقعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لدعم  ليبيا مستقرة موحدة وديمقراطية. 

 

كما دعا نورنالد والمنفي جميع الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أي تعبئة قد يُنظر إليها على أنها تصعيد قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020.

 

البعثة الأممية تحذر من خرق وقف إطلاق النار

وقد دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الأربعاء، جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي عمليات تحشيد أو نشر للعناصر والقوات الأمنية مما قد يعتبر تصعيداً، الأمر الذي قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي.

 

وحثت البعثة الأممية إلى ليبيا في بيان عبر موقعها الإلكتروني، جميع الأطراف في ليبيا على احترام خطوط التماس وفقاً لما كانت عليه عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

 

وجددت البعثة دعمها لجهود اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5" الرامية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار، كما حثت جميع الأطراف في ليبيا على دعم هذه الجهود بغية خلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء الانتخابات الوطنية في 24  ديسمبر 2021.

 

ودعت البعثة الأممية إلى ليبيا الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية إلى ضمان واحترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

 

 

 

ريتشارد نورلاند ليبيا محمد المنفى الولايات المتحدة المجلس الرئاسى الليبى

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