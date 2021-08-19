الإحصاء: 1.3 مليار دولار واردات مصر من الأدوية خلال 5 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من أدوية ومستحضرات صيدلة بلغت 1.338 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.137 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 201.1 مليون دولار.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من صابون ومحضرات تنظيف بلغت 84.7 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 68.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 15.9 مليون دولار.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة قد بلغت 5.7 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 5.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 112.9 مليون دولار.

وفى المقابل، أظهر تقرير الإحصاء، أن الصادرات المصرية من أدوية ومحضرات صديلة بلغت 113.8 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 95 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 18.7 مليون دولار، كما بلغت صادرات صابون ومحضرات تنظيف 109.2 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 103.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 6.08 مليون دولار، بينما تراجعت واردات مستحضرات عطور وتجميل إلى حدود 52.7 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 54.9 ملييون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 2.2 مليون دولار.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4٪، فواكة طازجة بنسبة 70.9 ٪.

وانخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلاا شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (اسمده بنسبه 48.1 ٪ ، منتجات ألبان بنسبة 29.2 % ، أثاث بنسبة 19.8 ٪ ، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4 ٪، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4 ٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8 ٪، لحوم بنسبة 48.6 ٪ ، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7 ٪.

