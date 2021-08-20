إضافة خدمة الغاز لـ 9 محطات بنزين والتوصيل لـ25% من المخابز ببنى سويف

أعلن المحاسب حسن القماش، مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، أنه تم إضافة خدمة جديدة لـ 9 محطات بنزين لتموين السيارات، وهي الغاز الطبيعي للسيارات المتطورة التي تعمل باستخدام الغاز الطبيعي بدلا من البنزين، باعتباره من الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة وموفر للطاقة ويقلل الضغط على استيراد البنزين من الخارج بالعملة الصعبة.

وأضاف مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن هناك خطة استراتيجية للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المنتشرة على مستوى المحافظة، حيث بلغت نسبة توصيل الغاز للمخابز البلدية إلى 25%، لافتا إلى أن خطة التطوير شملت المخابز باستخدام الغاز الطبيعي كبديل لاستخدام السولار، حيث يتم تحويل الولاعات السولارية إلى ولاعات غازية وبدأت المخابز تقوم بعملية التطوير طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتابع مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية أن بعض المخابز قامت بالتحويل والتطوير للمخابز والحصول علي قروض ميسرة من بنك الاسكان والتعمير بفائدة 5% .

وقال مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف أن استخدام الطاقة النظيفة بتوصيل الغاز الطبيعي المخابز البلدية مما ينعكس ايجابيا علي المخابز كطرف من أطراف المنظومة الخبز الجديدة يساهم في إنتاج خبز نظيف وذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية وقطره 18سم ووزنه 90 جرام ولا يوجد به رائحة مثلما يحدث في إنتاج الخبز من خلال المخابز البلدية التي تعمل باستخدام السولار .

وقال مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف أن استخدام الطاقة النظيفة مثل الغاز الطبيعي في إنتاج رغيف الخبز هو أفضل وسيلة لإنتاج أفضل رغيف الخبز ينافس إنتاج المخابز الحرة التي تطرح الرغيف بجنيه.