الخميس 19 أغسطس 2021
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حوادث

«كسر عموده الفقرى».. ضبط معلم تعدى على مدير مدرسة فى الجيزة

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من إلقاء القبض على معلم تعدى بالضرب المبرح على مدير مدرسة بسبب مشادة كلامية وقعت بينهما داخل المدرسة، مما أدى إلى إصابته بكسر بالعمود الفقري وتم نقل المصاب إلى مستشفى الهرم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد بوصول مدير مدرسة إلى مستشفى الهرم مصابا بكسر في العمود الفقري.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع الغرب، تبين أن المدرس يعمل بإدارة العمرانية التعليمية ويدعي "ه‍. ع. ج"، معلم تربية رياضية، صدر له قرار استبعاد من مدرسة الإيمان التابعة لإدارة العمرانية، وحضرت لجنة لإخلائه إداريا.

وأوضحت التحريات بقيادة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية أن المعلم عبر عن رفضه القرار بالاعتداء على مدير المدرسة "م. ح. م" بالضرب الأمر الذي تسبب في إصابته بكسر في إحدى فقرات العمود الفقري.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية من إلقاء القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات.

الأجهزة الأمنية أمن الجيزة القبض على معلم لضرب المبرح مدير مدرسة مشادة كلامية

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