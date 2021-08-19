الخميس 19 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يكشف الاستعدادات الأخيرة لمجابهة الأزمات والكوارث

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة الاستعداد للبدء في المشروع القومي لمجابهة الأزمات والكوارث، بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء مجدى عبدالحميد عناني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والعميد أركان حرب أسامة كمال المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي مديرية أمن الإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاث، ومديري المديريات الخدمية وجميع الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ خطة سيناريو المشروع القومي لمجابهة الأزمات والطوارئ والكوارث وما سيتم اتخاذه من إجراءات، المقرر تنفيذه خلال الفترة من ٢٩ الى ٣١ من أغسطس ٢٠٢١ بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأجهزة الأمنية.

فيما وجه محافظ الإسماعيلية بضرورة الانتهاء من جميع الأعمال استعدادًا لعرض البيان العملي مع نهاية الأسبوع الجاري، مع التأكيد على عمل أكثر من بروفة على البيان خلال الأسبوع المقبل يشهدها بنفسه.

وأكد في ختام الاجتماع أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل لإنجاح المشروع والظهور بالمظهر اللائق بالإسماعيلية، ويتيح لها التعامل مع أي أزمة مستقبلية.

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