الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

«الاقتصاد الرقمي»: انفراجة في أزمة استيراد أجهزة بخاصية البلوتوث

الاقتصاد الرقمي
الاقتصاد الرقمي

أكد كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، عضو مجلس إدارة الغرفة، أنه بعد جولات من التفاوض مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات «NTRA» لإيجاد حل لمشكلة الشحنات التي تحوي أصنافًا بها خاصية البلوتوث، والتي أثارت جدل المستورين خلال الفترة الماضية، نجحت الشعبة في إقناع مسؤولي الجهاز للاستجابة إلى طلب ممثلي الغرف التجارية بمنح استثناء للشحنات التي وردت إلى المواني المصرية، من 1 يونيو الماضي حتى 15 أغسطس الجاري.

وأضاف أنه تم الاتفاق على أن يسجل المستورد شركته على موقع الجهاز من خلال تقديم الأوراق المطلوبة، علاوة على استثناء الشحنات من إعادة التصدير، والموافقة على سحب عينات من الشحنات وإرسالها إلى المعامل لاستخراج الشهادات المطلوبة.

وذكر أن ممثلي الغرف سيجتمعون مع مصلحة الجمارك، للاتفاق على إجراءات سحب العينات، وطريقة إرسالها إلى المعامل.

ووجه «غنيم» الشكر إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس إبراهيم محمود العربي، لدعمه الكامل لحل هذه المشكلة، والحفاظ على استثمارات المستوردين.

كما أثنى «غنيم» على جهود أعضاء لجنة الأزمة بالغرفة محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة، وإيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات، وأحمد مصطفى، رئيس شعبة المحمول بالإسكندرية، ومحمد المهدي ووليد رمضان وأحمد حسن، أعضاء مجلس إدارة شعبة الاقتصاد الرقمي، مؤكدا أن أي قرار يصدر لتنظيم وترتيب السوق ينعكس بالإيجاب على كل الأطراف العامله فيه، في ظل تبسيط وتسهيل إجراءات التنفيذ.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أصدر قرارًا بشأن عرض جميع الشحنات الواردة إلى الموانئ المصرية، والتي تحتوي على الأصناف اللاسلكية لأخذ موافقة للإفراج عنها لسنة 2007.

تنظيم الاتصالات شعبة الاقتصاد الرقمي

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