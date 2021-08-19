13 مصابا بانقلاب ميكروباص بـ«ترعة السلام» فى بورسعيد (صور)

أصيب 13 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص تعمل على خط (المنزلة- بورسعيد) بعد سقوطها في ترعة السلام.

وانتشلت فرق ومعدات الإنقاذ بمساعدة الأهالي السيارة رقم «د ط ج 1925» وتم إخراج الركاب من داخل السيارة.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ويجري نقل المصابين إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لتلقي العلاج اللازم، ورفعت المستشفيات درجة الاستعداد القصوى لاستقبال المصابين.

انقلاب ميكروباص بـ«ترعة السلام»

وقال مصدر في الصحة بمحافظة بورسعيد إنَّ الحادث لم ينتج عنه وفيات، لافتا إلى أنه جار حصر المصابين وتحديد هويتهم، وكذلك جار تقديم الإسعافات الأولية لهم، وسوف يتم تقييم الحالات التي يمكن أن تغادر المستشفيات، وكذلك الحالات التي تحتاج لرعاية داخل الأقسام المتخصصة.

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، بلاغا بالحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.