وكيل «دعوة الأوقاف»: استخدام وسائل التواصل في الدعوة «واجب»

انطلقت اليوم الخميس فعاليات الدورة التدريبية المشتركة التاسعة لرفع مهارات معلمي التربية الدينية بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، بحضور الدكتور أيمن علي أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والشيخ محمد خشبة مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ عبدالفتاح جمعة، مدير عام العلاقات العامة، مع مراعاة جميع إجراءات التباعد الاجتماعي، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وفي بداية اللقاء، رحب الشيخ محمد خشبة بمعلمي التربية الدينية المشاركين في المعسكر، موضحًا أن وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخها في مجال التدريب والتثقيف المستمر.

وخلال كلمته، نقل الدكتور أيمن علي أبوعمر، للمشاركين في الدورة، تحيات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتقديره لهم، مؤكدًا أن هذه الدورات فرصة عظيمة لتبادل الخبرات والآراء والأفكار.

وأشار إلى أهمية التدريب المستمر ومكانة العلم وأنه من أعلى المنازل لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) طلب من الله (عز وجل) الاستزادة من العلم فقال: "وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا"، مبينًا أن واجبنا أن نستخدم وسائل التواصل الحديثة وأن نستفيد منها في أداء رسالتنا الدعوية والتعليمية والتربوية.

وأوضح أبوعمر أن المعلمين والمعلمات كبيرة؛ فهم القدوة الأولى التي يراها أبناؤنا خارج البيت، وهم مؤتمنون على عقول أبنائنا وبناتنا، فيما أكد أن قضية بناء الوعي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وحسن التنشئة القويمة على الفهم الصحيح للدين، وحب الوطن والدفاع عنه مسئولية مشتركة بين مؤسسات الدولة؛ لأن تكاتف مؤسسات الدولة صمام أمان للمجتمع من أصحاب الفكر المتطرف، ومن هنا تأتي أهمية الدورات المشتركة بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم، موضحًا أن هذه الدورات التدريبة مستمرة ومتواصلة في المرحلة المقبلة مع الحفاظ على جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تنمية مهارات المعلمين، وبرعاية كريمة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمود فؤاد أن برنامج تنمية مهارات معلمي التربية الدينية يوضح الجهد الكبير المشترك بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني، وهو ما يعكس التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة.

كما أكد أن الدولة المصرية تخطو خطوات واثقة نحو عهد جديد، وأن أهم ما تقوم به الدولة المصرية هو بناء الإنسان المصري ونشر الوعي وتتعاون أجهزة الدولة في هذه المهمة وأهم أجهزة الدولة التي تعمل في هذا المجال وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم، مبينًا أن هذه الدورات لها أهداف عديدة ومثمرة حيث تخوض الدولة المصرية حربا شرسة ضد التطرف والتشدد، فلا مناص من حماية النشء والحفاظ على الهوية الدينية.