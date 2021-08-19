إسرائيل تسمح بإدخال شاحنات الألومنيوم والزجاج إلى غزة

سمحت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، بإدخال عشرات الشاحنات إلى قطاع غزة المحاصر، عبر معبر "بيت حانون- إيرز"، وهي المرة الأولى منذ شهر مايو الماضي.

ووافقت السلطات الإسرائيلية على إدخال شاحنات محملة بالزجاج والألومنيوم، إلى القطاع المحاصر عبر معبر "كرم أبوسالم"، على أن تستأنف أيضا إدخال بضائع وسلع كان يمنع دخولها.

إسرائيل تسمح بمرور التجار من غزة

وكذلك، سمحت السلطات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بدخول 500 تاجر فلسطيني من قطاع غزة المحاصر، عبر معبر "بيت حانون- إيرز"، للمرة الأولى منذ اندلاع تصعيد في شهر مايو الماضي.

وأكدت هيئة الشئون المدنية الفلسطينية في القطاع المحاصر، في وقت سابق، أنها تسلمت حوالي 1800 تصريح تجاري من السلطات الإسرائيلية لعبور التجار ورجال الأعمال الفلسطينيين من غزة.

جاء ذلك بعد إعلان استئناف دخول ألف تاجر من القطاع المحاصر إلى إسرائيل، و350 من حاملي بطاقات «BMG» لرجال الأعمال، عن طريق معبر «إيرز».

وأكد أن السلطات الإسرائيلية، منذ نحو أسبوع، ستصدر تصاريح الدخول فقط للأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، أو تلقوا التطعيمات ضده.

وأشار غسان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، إلى أنه سيتم إتاحة التصدير من القطاع إلى الخارج عبر معبر «كرم أبوسالم»، بالإضافة لتوسيع الاستيراد إلى غزة، على أن يشمل قطاعي المواصلات والاتصالات.