وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل ما أثير حول جعل الحضور اختياريا في العام الدراسي الجديد، وبيّن حقيقة الخطاب الذي انتشر خلال الأيام الماضية بشأن الدراسة «أونلاين».

وقال الوزير، في تصريح عبر جروب «معا نستطيع»: «الدراسة نظامية بالكامل كما كان الحال قبل كورونا ولهذا يتم تطعيم كل العاملين بالتربية والتعليم والجامعات».

وحول الخطاب الذي انتشر خلال الأيام الماضية بشأن الدراسة «أونلاين»، قال الوزير: «هذا الخطاب خاص بالمدارس الدولية لإلزامها ببدء الدراسة في موعد معين، ولا يجب أن نستشف من بين السطور هذا المعنى غير الصحيح».

وأضاف الوزير: «الدراسة نظامية والمحتوى الإلكتروني والأونلاين وسائل مساعدة وليست بديلة إلا في حالات الضرورة».

وكان أصدر وزير التربية والتعليم الأحد الماضي، كتابا دوريا بشأن مواعيد بدء الدراسة في المدارس التي تقدم مناهج ذات طبيعة دولية أو لغات للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد الوزير في خطاب رسمي تم تعمييمه على المديريات التعليمية، أنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على حسن سير المنظومة وتنظيم سير العمل في كافة المدارس الخاضعة لإشرافها تحقيقًا الانضباط الواجب تقرر الآتي:

- يبدأ العام الدراسي 2021-2022 بالمدارس الرسمية والخاصة العربي واللغات وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة في 9 أكتوبر 2021.

- يبدأ العام الدراسي 2021-2022 في المدارس الني تطبق مناهج ذات طبيعة دولية في 12 سبتمبر 2021.

وشدد الوزير على ضرورة تطبيق ذلك على أوجه تقديم الخدمة، سواء من خلال حضور الطلاب فعليا أو من على منصات التعليم الرقمية بنظام التعليم عن بعد "on line".

وأكد ضرورة مراعاة المواعيد والضوابط على كافة جهات الاختصاص بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" والحكومية والرسمية والخاصة.