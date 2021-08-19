الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا: إجلاء 1800 مواطن من أفغانستان خلال 24 ساعة

أفغانستان
أفغانستان

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن إجلاء 1800 مواطن أمريكي من أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد بإعادة 10 آلاف مواطن يتواجدون في أفغانستان، حتى وإن اضطر الأمر لبقاء القوات الأمريكية لتأمين مطار "حامد كرزاي الدولي" في العاصمة الأفغانية "كابول" لما بعد الموعد المقرر لإجلاء جميع الأمريكيين في 31 أغسطس الجاري.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أجلت ما يقرب من ستة آلاف شخص منذ 14 أغسطس الجاري، وذلك في ظل سيطرة حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الوضع في أفغانستان مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى كبار الدبلوماسيين البريطانيين والأتراك بشكل منفصل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحث تطورات الأوضاع في أفغانستان بشكل منفصل مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بما في ذلك جهود إعادة مواطنيهم إلى بر الأمان ومساعدة الأفغان المستضعفين.

وأعرب بلينكن عن تقديره العميق جهود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وتركيا والمملكة المتحدة في أفغانستان.

وفي نفس السياق، أفادت الخارجية الأمريكية بأن الوزير أنتوني بلينكن أجرى العديد من الاتصالات بشأن تطورات الوضع في أفغانستان مع الهند، وباكستان وتركيا وشركاء أوروبيين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس» الروسية، قالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن بحث هاتفيا الوضع في أفغانستان مع كل من وزيري الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي والهندي سوبراهمانيام جايشانكار.

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