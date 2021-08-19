بعد تعرضها لحادث سيارة.. «التحقيقات» تتابع الحالة الصحية للاعبة كرة اليد

تباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات في واقعة إصابة لاعبة كرة يد بنادي الشمس الرياضي في القاهرة خلال حادث سير في مصر الجديدة.

وطالبت جهات التحقيق في القاهرة، اليوم الخميس، تقريرا عن الحالة الصحية للفتاة، وكذلك تفريغ لكاميرات المرور بمحيط الحادث وسرعة ضبط قائد السيارة الهارب المتسبب في إصابة الفتاة.

تفاصيل إصابة لاعبة كرة يد في حادث سيارة

كانت شرطة النجدة في القاهرة تلقت بلاغا بتعرض فتاة لحادث سير بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل الفتاة للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن الفتاة المصابة تدعى “ر. ع” 15 سنة، لاعبة كرة يد بنادي الشمس الرياضي، وأثناء عبورها الطريق صدمتها سيارة مسرعة وفرت هاربة، وتجمع المارة وقاموا بإبلاغ الإسعاف والنجدة.

وفي سياق آخر كانت مباحث القاهرة نجحت في كشف ملابسات العثور على جثة سائق “توك توك” بالمقطم وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارًا من مباحث قسم شرطة المقطم، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص بطريق داعم للطريق الدائري بدائرة القسم.

ووجه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة بسرعة فحص البلاغ وكشف ملابساته، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة سائق “توك توك” مقيم بدائرة القسم وبها إصابات عبارة عن جرح بالرقبة.

وبسؤال شقيقه (عامل- مقيم بذات العنوان) أقر بخروج شقيقه المتوفى للعمل على مركبة التوك توك ملكه وعدم عودته، ولم يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) تم استهدافه وضبطه، وضبط مركبة التوك توك المستولى عليه وتبين قيامه بتغيير معالم المركبة.

و بمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة وسرقة المركبة للعمل عليها، مضيفا أنه فى سبيل ذلك قام بتجهيز سلاح أبيض “كاتر” وتوجه لمنطقة الهضبة الوسطى بدائرة القسم واستيقاف المجنى عليه بدعوى توصيله إلى إحدى المناطق بدائرة القسم، وأثناء السير غافله وتعدى عليه بواسطة السلاح الأبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

أمكن التوصل إلى شاهد رؤية شاهد المجني عليه مُلقى بجوار المركبة، وأخبره المتهم أن المجني عليه صدمته إحدى السيارات وقام بحمله وإدخاله للمركبة، ثم قام بإلقاء المجنى عليه بالطريق عقب ذلك، وتعرف الشاهد على المتهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.