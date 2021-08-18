«التعليم» تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى

حصل "الدستور" على جدول امتحان شهادة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية جميع الشعب للدور الثاني، للعام الدراسي 2020_ 2021، وجاء كالآتي:

_ يوم السبت 4 سبتمبر امتحان مادة اللغة العربية

_ يوم الأحد 5 سبتمبر امتحان اللغة الأجنبية الثانية

_ يوم الإثنين 6 سبتمبر امتحان الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)

_ يوم الثلاثاء 7 سبتمبر امتحان الفيزياء والتاريخ

_ يوم الأربعاء 8 سبتمبر امتحان اللغة الأجنبية الأولى

_ يوم الخميس 9 سبتمبر امتحان مادة الرياضيات التطبيقية

_ يوم السبت 11 سبتمبر امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا

_ يوم الأحد 12 سبتمبر امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة ( التفاضل والتكامل)

_ الإثنين 13 سبتمبر امتحان الأحياء، والفلسفة والمنطق والرياضيات الاستاتيكا

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد أمس الثلاثاء نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 _ 2021، بنسبة نجاح 74%.

وتتيح وزارة التربية والتعليم، رابط التظلم على النتيجة للطلاب المشككين في ورقة أسئلتهم يوم الأحد المقبل.

وكان قد أوضح وزير التربية والتعليم أنه يجب على الطالب ألا يقارن نتيجته بالأرقام القديمة، مشيرًا إلى أن الأعداد المتاحة لدخول الجامعات زادت هذا العام، موضحًا أنه بالنسبة للشعبة الأدبية لم يحصل أي من الطلاب على مجموع ٩٥% فأعلى، وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى ٢٠ ألفًا و١٩٠ طالبًا على نسب من ٩٠ % إلى ٩٥ %، أما بالنسبة للعام الماضي بلغ عدد الطلاب الحاصلين على ٩٥% حوالى ٩٠ ألف طالب، وفوق ٩٠ % حوالى ٩٠ ألف طالب، وفوق ٨٥% حوالى ٢٥٠ ألف طالب، أما هذا العام حدث تغيير في المجاميع حيث حصل حوالي ٧٠ ألف طالب على نسبة ٨٥%، مشيرًا إلى أن التقييم الصحيح يحدد بدقة الفرق فى مستوى الأداء بين الحاصلين على ٨٠% فأكثر، ولذا الحاصلون على ٦٥% و٧٠% يعد مجموعًا جيدًا.

وبالنسبة لأعمال الكنترولات، أشار الدكتور طارق شوقي إلى أنه حدث تغيير في أسلوب التصحيح وتم تقليص عدد كنترولات التصحيح من 100 ألف من المصححين إلى عدد 400 مصحح ومدقق فقط، لأنها أصبحت إلكترونية، وعدم الاحتياج للعنصر البشري، كما تم التحكم في الأخطاء المعتادة ولم تعد موجودة، علمًا بأنه سيكون هناك رابط إلكترونى لتوجيه من يريد إعادة فحص لورقة الطالب المتشكك في ورقة إجابته والوزارة سترد على الجميع من خلال رابط مخصص لهذا الشأن، لافتًا إلى أنه تم اعتماد جدول الدور الثانى أمس مع اعتماد النتيجة والتي سيدخلها عدد 160 ألفًا في دور سبتمبر والذى سيبدأ يوم 4 سبتمبر وسنعلن الجدول خلال اليومين القادمين.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه تمت السيطرة على جميع أعمال الغش والتسريب في الامتحانات والتعامل معها من قبل الشئون القانونية والبت فيها وتحويل 582 شخصًا إلى النيابة العامة والوزارة في انتظار نتيجة التحقيقات.

وأشار إلى أن النظام الجديد نجح في التقويم وتحقيق فرز مستويات الأداء ويكون بطريقة علمية دقيقة تسمح لوزارة التعليم العالي بالاختيار الأدق للمقاعد في الجامعات، كما تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمحافظة على حقوق كل الطلاب الذين قاموا بتقسيم المواد على سنتين دون الإخلال بالقوانين وليعلم طلاب هذا العام وذووهم أن طلاب التقسيم لن يؤثروا على فرص الآخرين أو ينافسوهم على أماكن الجامعات دون استحداث تنسيق مستقل أو الإخلال بحقوق الطرفين.



ووجه الدكتور طارق شوقي الشكر لجميع العاملين القائمين على هذه الامتحانات لهذا العام.