النيابة تأمر بإحالة المتهمين بخطف حقائب المواطنين بالخصوص للجنح

أمرت نيابة الخانكة، الأربعاء، بإحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنح؛ لاتهامهم بسرقة حقائب المواطنين بمنطقة الخصوص وذلك بأسلوب الخطف مستقلين مركبة "توك توك" مبلغًا بسرقتها بدائرة قسم المرج.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين «صلاح.م وإيهاب.ع ومازن.ح» عاطلين كونا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا لخطف حقائب المواطنين مستقلي مركبة توك توك.



وأقر المتهمون أمام النيابة بارتكاب وقائع سرقة حقائب المواطنين بأسلوب الخطف وذلك بهدف التربح والكسب غير المشروع منها، كما أقروا بخطفهم لـ ٩ حقائب و٦ هواتف محمولة كما أقروا بتخلصهم من الحقائب فى مقالب القمامة.



كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة الخصوص تفيد بتعرضهم للسرقة وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.