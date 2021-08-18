وزير الدفاع الأمريكى: خطوط التواصل مع «طالبان» مفتوحة

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، إن خطوط التواصل مع حركة "طالبان" الأفغانية مفتوحة.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي عدم وجود أي "مواجهات عدائية" مع الحركة التي سيطرت على البلاد الأحد الماضي، حسب شبكة "روسيا اليوم".

يشار إلى أن مسئولًا في مقر الرئاسة الأمريكية صرح بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسئولي الأمن القومي في البيت الأبيض بحثوا تسريع عمليات إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان وتوفير ممر آمن إلى مطار كابول.

وأضاف المسئول أن بايدن، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، ناقشا كذلك الجهود المبذولة لرصد التهديدات الإرهابية المحتملة في أفغانستان.

وفي سياق متصل، قال مسئول بالبيت الأبيض: إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي قدما إفادة للرئيس جو بايدن حول الوضع في أفغانستان، اليوم الأربعاء.