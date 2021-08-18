بعد تصديق الرئيس.. تعرف على تعديلات قانون الأحكام الخاصة بالقطن

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ونشر القانون في الجريدة الرسمية مع عدد من القوانين الأخرى، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وجاءت تفاصيل القانون كالتالي:

وتضمن مشروع القانون يتضمن إضافة مادتين برقمى "5" مكررا و"20" مكررا “أولا” إلى القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

ونصت المادة "5" مكررا على إلزام جميع المغازل بإثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجود ة لديها فى سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب.

وأعطت للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن فى حالة مخالفة المغازل لحكم هذه المادة الحق فى التحفظ على السجلات.

كما نصت المادة" 20 مكرر أولا" على فرض عقوبة على مخالفة تسجيل كميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء على القانون رقم 137 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقوانين رقم 48 لسنة 1979 والقانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية والقانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

كما شملت القوانين، القانون رقم 140 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن والقانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.