مركز ثربانتيس الإسباني يحتفي بمعالم الإسكندرية الأندلسية غدًا

ينظم مركز ثربانتيس الثقافي الإسباني بالقاهرة، غدًا الخميس، بالتعاون مع نادي الغرفة التابع لجمعية أتيليه الثقافية بالإسكندرية، معرضا للصور الفوتوغرافية يبرز معالم مدينة الإسكندرية الأندلسية، والتي تعد جزءا مهما من تراث المدينة المعماري العريق، في إطار التعريف بمدرسة الإسكندرية للدراسات الأندلسية.

وأوضحت السفارة الإسبانية لدى القاهرة أن المعرض سيقدم الصور الفائزة في مسابقة التصوير التي نظمها مركز ثربانتيس بالإسكندرية بالتعاون مع نادي الغرفة التابع لجمعية أتيليه الثقافية بالإسكندرية، وهي أقدم مجموعة تصوير فوتوغرافي في مصر، في مبادرة تسعى لتسليط الضوء على هذا الجانب المنسي من تراث الإسكندرية المعماري.

وأشار السفارة إلى أن مدينة الإسكندرية شهدت ميلاد جيل من متخصصي الدراسات الأندلسيين تدربوا في البداية في إسبانيا برعايه الدكتورعبد العزيز سالم والدكتورمختار العبادي.

وتأسست مدرسة الإسكندرية للدراسات الأندلسية، في خمسينييات القرن الماضي، بهدف تأريخ وجود أعلام الأندلسيين في المدينة، وهي المدينة التي اكتسبوا فيها أهمية كبيرة، مثل المرسي أبو العباس والطرطوسي.

وقد انتشرت توجهات المدرسة الإسكندرية في العديد من البلدان العربية، ومن أبرز أعلامها الدكتور إبراهيم سلامة، رئيس قسم التاريخ بجامعة الإسكندرية، والذي درس في إسبانيا.