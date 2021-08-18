مصر ونيجيريا يتفقان على التدريب والتعاون المشترك فى «حماية المنافسة»

استقبل محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الأربعاء، باباتوندي ايروكيرا، الرئيس التنفيذي للمفوضية الفيدرالية لحماية المنافسة والمستهلك بدولة نيجيريا، بمقر الجهاز بالقرية الذكية.

جاءت الزيارة في إطار تعزيز العمل الإفريقي المشترك، سواء من خلال اتفاقيات التعاون الثنائية أو التكتلات والتجمعات الاقتصادية المشتركة، وتنفيذًا لأحد محاور استراتيجية عمل الجهاز فيما يتعلق بالتعاون مع الجهات الأخرى ومن بينها أجهزة المنافسة النظيرة. حيث دار النقاش حول كيفية تطوير الأدوات والطرق لمواجهة الممارسات الاحتكارية بجميع أشكالها، وتبادل الخبرات والمعلومات، والعمل على توحيد الجهود والتكاتف مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدين، ويعود بالنفع على مواطنيها.

واستعرض ممتاز استراتيجية عمل جهاز حماية المنافسة المصري، والأدوات التي نصَّ عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 لإرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، ونشر وتعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

واطلعَ باباتوندي ايروكيرا على دليل التوافق مع أحكام القانون والذي يعمل الجهاز على تحديثه لخلق الوعي بقواعد المنافسة الحرة والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون، ولمساعدة جميع الأشخاص التي تمارس نشاطًا اقتصاديًّا في السوق المصرية على التوافق مع أحكام القانون، حيث أثنى على هذا الدليل وفكرته، كما أبدى تطلعه للاستفادة من التجربة المصرية في هذا الشأن.

واتفق الطرفان على وضع إطار عام للتواصل والتعاون الثنائي وتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والدراسات المتخصصة والخبرات في مجال إنفاذ قانون حماية المنافسة، وتبادل تقديم الدعم والمساعدة الفنية في إجراءات إنفاذ القانون ومكافحة الاتفاقيات الرأسية والأفقية الضارة بالمنافسة والقضايا ذات الصلة، بالإضافة لتنظيم الزيارات والدورات التدريبية المتبادلة والمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وغيرها من الفعاليات التي ينظمها الطرفان، والعمل على تعظيم جهود التعاون والتكامل بين دول القارة أجمع في هذا الشأن.