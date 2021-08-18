الأربعاء 18 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

منسق «حياة كريمة» بأسوان يتفقد مشروعات المؤسسة بقرى المحافظة

جولة منسق حياة كريمة
جولة منسق حياة كريمة بأسوان

زار منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسوان، قرى السيالة والمحرقة بمركز نصر النوبة لمتابعة شكوى أهالى القرية الخاص بموقع محطة الرفع بالقرية، وذلك في إطار متابعة طلبات وشكاوى أهالى القرى المختلفة.

وقد تم من خلال مسئولي وحدة حياة كريمة بالمحافظة، على رأسهم الدكتور محمد صلاح- منسق عام مؤسسة حياة كريمة بأسوان؛ ونائب رئيس مركز ومدينة نصر النوبة لشئون القرى ورئيس قرية بلانة - زيارة نجع جبران ونجع الإشراف بناء على مطالب لمحافظ أسوان من أهالى (نجع جبران- ونجع الأشراف) للوقوف على مشاكل واحتياجات القرى.

كما قام أيضا منسق المبادرة بالمحافظة بزيارة قرية أبو هور بمركز نصر النوبة للوقوف على بعض مطالب أهالى القرية والخاصة ببعض المنشآت لمركز شباب ابو هور وتغطية مصرف القرية ومتابعة موقف التنفيذ بمجمع الخدمات بالقرية تم ذلك بالتوازي مع تفقد بعض المنازل التى تم حصرها بسكن كريم بنجع جبران مع بعض القيادات الطبيعية بالقري، والمرور على مجمع الخدمات بقرية بلانة ومتابعة الأعمال والتى بلغت نسبة الأعمال الإنشائية المنفذة بها ١٥%، بجانب إستمرار أعمال الجسات الخاصة بمشروعات مراكز الشباب بقرى مركز نصر النوبة، وأعمال الصرف الصحى بقرى مركز ادفو، وبمجمع الخدمات بمراكز ادفو وكوم امبو ونصر النوبة.

كما تم افتتاح معرض ريحانة بقرية توشكى بمركز نصر النوبة والتى يتم تنفيذها فى إطار مشروع حياة كريمة وقد تم ذلك من خلال مديرية التربية والتعليم بأسوان بالتعاون مع توجيه التربية الفنية.

يذكر أن تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وعلى صعيد آخر، كانت قد أعلنت المؤسسة أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتكفل مؤسسة حياة كريمة بالطالبة ندى حربي حسن محمد - إبنة محافظة أسوان، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية‏ للتعليم والتدريب شعبة سكرتارية طبية بمجموع ٩٩٪؜ وتعد من أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢١ حيث قررت مؤسسة حياة كريمة بالتكفل بمصاريف الطالبة التعليمية كاملة حتى انتهائها من العملية التعليمية بالكامل، علاوة على توفير فرصة عمل ملائمة وتوفر لأسرتها الحياة الكريمة وذلك تكريمًا لتفوقها العلمي.

حياة كريمه الرئيس عبد الفتاح السسيي سكن كريم أسوان إدفو

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

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