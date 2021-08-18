هيئة الدواء تفتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي لتقديم ملف الـ «CTD»

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل فى البرنامج التدريبى الخاص بتقديم ملف الـ CTD بنجاح طبقاً لمتطلبات ملف الجودة، فيما يخص اختبار معدل انطلاق المادة الفعالة من المستحضرات الدوائية وكيفية وضع الطريقة المثلى للإختبار وشرح الأسس العلمية لإجرائه طبقاً لأحدث الإرشادات الدولية ودساتير الأدوية العالمية.

وأوضحت هيئة الدواء أن البرنامج يهدف إلى التعريف بكيفية وضع الطريقة المثلى لاختبار معدل الانطلاق للمادة الفعالة من المستحضرات الدوائية مع وضع معايير قبول لها لضمان كفاءة وفاعلية المستحضرات الصيدلية طبقاً لأحدث الإرشادات الدولية و دساتير الأدوية العالمية لضمان استيفاء متطلبات الجودة وتقديم ملف الـ CTD بنجاح.

وأشارت إلى أنه من المقرر انعقاد البرنامج التدريبى يوم الإثنين الموافق 30 أغسطس ولمدة يومين متتالين بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم و متاح حضورها من خلال احدى المنصات الإلكترونية، لافتة إلى أن البرنامج التدريبى مقدم الى اخصائي التسجيل بشركات الأدوية بالاضافة إلى مسئولى QC, QA, R&D.

وأوضحت أن البرنامج التدريبى يبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق 29 أغسطس 2021، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

وفى نفس السياق، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن التحديث الخاص بقرار تسجيل المستحضرات الحيوية، والتي تهدف إلى التعريف بأهم التحديثات الخاصة بتسجيل المستحضرات الحيوية، بالإضافة الى النقاط الاساسية الخاصة بتسجيل المستحضرات الحيوية، علماً بأنه من المقرر عقد ورشة العمل يوم الأحد الموافق 29 أغسطس 2021 بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم و متاح عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وأشارت إلى أن ورشة العمل مقدمة لممثلي التسجيل بشركات الادوية، وتبدأ من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 3:30 مساء، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي يوم الخميس الموافق 26 أغسطس 2021، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.