الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان: إصابات كورونا تبلغ ذروتها نهاية سبتمبر المقبل

كورونا في اليونان
كورونا في اليونان

توقع مسؤول بوزارة الصحة اليونانية اليوم الأربعاء، أن تبلغ الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ذروتها نهاية سبتمبر أو أوائل أكتوبر المقبل.

وقال ماريوس ثيمستوكليوس الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية - في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة كاثمريني اليونانية - إن لجنة التطعيم الوطنية أعطت الضوء الأخضر لجرعة معززة للمصابين بضعف المناعة، أي الأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء أو نخاع أو مرضى السرطان ومن يخضعون للعلاج الكيميائي ومرضى الغسيل الكلوي.

وأضاف أنه من المقرر البدء في إعطاء الجرعة المعززة اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر المقبل.

يشار إلى أنه سيتم إعطاء جرعة ثالثة للفئات الضعيفة والأشخاص الذين يواجهون مشاكل صحية خطيرة، بينما تدرس السلطات الصحية توسيع الخطة لتشمل الجمهور العام.

وسجلت اليونان 4206 حالات جديدة أمس في أعلى حصيلة يومية منذ 6 أبريل .. وفي الوقت نفسه ارتفع عدد المرضى الذين يحتاجون أجهزة التنفس الصناعي إلى 258 مريضًا، بينما توفي 16 مريضًا جراء الإصابة بكوفيد-19.

أثينا اليونان كورونا إصابات كورونا الصحة اليونانية

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