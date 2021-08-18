الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ما عدا الملقحين..

الرئاسة التونسية تفرض حجر صحي إجباري على الوافدين

كورونا في تونس
كورونا في تونس

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الأربعاء، أنه يجب على جميع الوافدين على البلاد التونسية عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، الاستظهار بنتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد-19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، عند التسجيل مع ضرورة الاستظهار بشهادة في الغرض.

كما فرضت السلطات التونسية، وجوب الخضوع لحجر صحي إجباري لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد التونسية. 

ولفتت الرئاسة التونسية إلى أنه يستثنى من الحجر الصحي الإجباري الوافدين الذين أثبتوا استكمالهم لعملية التلقيح.

وفى وقت سابق من اليوم، قالت الرئاسة التونسية إن البلاد ستخفف حظر التجول الليلي، وسيُسمح للمقاهي والمطاعم بفتح أبوابها حتى الساعة العاشرة مساءً، في إطار تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك وسط تراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا وزيادة واضحة في معدلات التطعيم.

وقلصت الرئاسة ساعات حظر التجول لتبدأ من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا، بدلًا من العاشرة مساءً وحتى الساعة 5 صباحًا.

وسجلت تونس قرابة 2900 إصابة جديدة بفيروس كورونا و30 وفاة أمس الثلاثاء.

وحتى الآن حصل نحو 4.7 مليون شخص على اللقاح، بما في ذلك 1.8 مليون شخص تم تطعيمهم بالكامل، من إجمالي 11.6 مليون نسمة.

وتشهد تونس اليوم انطلاق حملة تلقيح عسكرية ثالثة للوقاية من فيروس كورونا تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني.

وكانت وزارة الدفاع التونسية أعلنت أمس الثلاثاء، أن حملة تلقيح عسكرية ثالثة للوقاية من فيروس كورونا، ستنطلق الأربعاء وستشمل ساكني 5 ولايات وهي بنزرت ومنوبة والكاف ومدنين وقابس وسيؤمنها 110 إطارات طبية وشبه طبية عسكرية.

وأضافت الوزارة بحسب وسائل إعلام تونسية أنه من المنتظر تلقيح 10 آلاف مواطن بكل ولاية وأن إجتماعات تنسيقية مع الولّاة والمديرين الجهويين للصحة وممثلي المجتمع المدني بهذه الولايات، ستعقد وذلك للإعداد الجيد لانطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، من حيث تأمين الجانب اللوجيستي والصحي والأمني وضبط روزنامة التلقيح، في سبيل توفير عوامل نجاح هذه الحملة.

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