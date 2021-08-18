مع بدء التنسيق.. 5 نصائح هامة لطلاب الثانوية لاختيار الكلية المناسبة

يبدأ عدد كبير من طلاب الثانوية العامة هذه الأيام فى اختيار الكلية التي ينوي الالتحاق بها ، وذلك عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، أمس الثلاثاء، و في هذا السياق تقدم "الدستور" نصائح لطلاب الثانوية أثناء اختيار الجامعة المناسبة، في السطور التالية.



1- من المهم عند اختيار الكلية أن تراعي الدراسة التي سيكون لها مستقبل في سوق العمل خلال السنوات القادمة، وذلك عقب تراجع بعض المهن بسبب التكنولوجيا وعدم حاجة سوق العمل إليها، فأصبح هناك آلاف الخريجين الذين يضطرون للعمل بعيدا عن مجالاتهم بسبب عدم حاجة سوق العمل لتخصصاتهم.



2- من الضروري للطالب أن يختار الكلية التي تتوافق مع إمكانياته وقدراته الشخصية دون النظر الى المجموع، الذي حصل عليه الطلاب اثناء دراسته في مرحلة الثانوية.



3- الاختيار الأساسي يكون للرغبات والقدرات الفعلية التي يمتلكها كل طالب.



4- اختيار الجامعة بناءاً على المكان الجغرافي الذي يعيش فيه الطالب، وذلك لأن الاختيار مهم جداً، لتجنب أي نوع من أنواع المشقة والتعب اثناء الذهاب الى الكلية بشكل يومي.



5- اتباع كافة الخطوات الخاصة بالتنسيق وعدم التهاون بها.

وكان وزير التربية والتعليم للدكتور طارق شوقي، قد أوضح أن الأعداد المتاحة لدخول الجامعات زادت هذا العام، مشيرا إلى أنه بالنسبة للشعبة الأدبية لم يحصل أي من الطلاب على مجموع 95% فأعلى، وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى 20 ألف و190 طالبا على نسب من 90% إلى 95 % ، أما بالنسبة للعام الماضي بلغ عدد الطلاب الحاصلين على 95% حوالى 90 ألف طالب، وفوق 90% حوالي 90 ألف طالب، وفوق 85 % حوالى 250 ألف طالب، أما هذا العام حدث تغيير في المجاميع حيث حصل حوالي 70 ألف طالب على نسبة 85% ، مشيرًا إلى أن التقييم الصحيح يحدد بدقة الفرق فى مستوى الأداء بين الحاصلين على 80% فأكثر، ولذا الحاصلين على 65% و70% يعد مجموعًا جيدًا.