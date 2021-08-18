الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط حائزي الأسلحة وتجار المخدرات والهاربين من أحكام في حملات أمنية بطوخ

ضبط متهمين
ضبط متهمين

شنت مكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية ، في مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

تفاصيل ضبط الخارجين عن القانون في طوخ قليوبية 

وأسفرت جهودها عن  ضبط 23 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة،  بحوزة 25 متهمًا من بينهم 8 لهم معلومات جنائية.

وضبط 6 قطع سلاح نارى- بندقية خرطوش- 5 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 8 متهمين، ضبط 5 قطع سلاح أبيض.

متهمان مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا، ضبط 3 مراقب هارب ، تنفيذ 8174 حكما قضائيا متنوعا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ استمرار الحملات.

حملة أمنية طوخ تنفيذ الأحكام الهاربين مركز طوخ قضية مخدرات

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