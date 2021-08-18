الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد: استبدال 31 قطار مميز بقطارات «تحيا مصر»

قطار روسي
قطار روسي

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إنه تم إدخال عدد من القطارات الجديدة التي قامت الهيئة بإعادة تأهيلها بعدما أطلقت عليها اسم قطارات محسنة "تحيا مصر"، وهم 19 قطار محسن بخط البصيلى – رشيد حيث قامت بإحلال العربات القديمة ذات اللون الأصفر واستبدالها بعربات تحيا مصر المحسنة.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن الهيئة القومية للسكة الحديد قامت باستبدال عدد 4 قطارات بعربات محسنة بخط القاهرة – الإسكندرية والعكس وكذلك خط القاهرة – إيتاي البارود والعكس، كما قررت تعديل تركيب عدد 4 قطارات بخط طنطا – المنصورة، ومنوف – طنطا، بعربات محسنة.

وتابعت المصادر إلي أن من ضمن القطارات التي قامت الهيئة بإدخالها للتشغيل اليومي 4 قطارات محسنة على خط القاهرة – الفيوم، وبذلك يصبح عدد القطارات المطورة بأيادى مصرية وتعمل على خطوط السكة الحديد 31 قطار محسنة "تحيا مصر".

وأشارت المصادر إلى أن، هناك العديد من التغيرات التي سيتم القيام بها لصالح تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب فى مرفق السكة الحديد، وذلك خلال الفترة المقبلة فسيتم إعادة تأهيل عدد من القطارات وإدخال عربات روسية جديدة.

وتنشر “الدستور” مواعيد القطارات اليومية من القاهرة إلى المنصورة والعكس وذلك للتسهيل على المواطنين معرفة مواعيد القطارات خاصة لمن يقوم بالحجز عبر الإنترنت.

وتقدم هيئة السكة الحديد إمكانية حجز 20%؜ من المقاعد التابعة لها على القطارات بخطي الوجه البحري والقبلي إمكانية حجز التذاكر أون لاين للتسهيل على المواطنين.

- قطار رقم 948 المنصورة القاهرة مختلط (مكيف- مميز)، موعد قيامه الساعة 05.35 صباحًا.

- قطار رقم 1914 المنصورة القاهرة مختلط (مكيف- مميز)، موعد قيامه الساعة 06.25 صباحًا.

- قطار رقم 334 المنصورة القاهرة مختلط (مكيف- مميز)، موعد قيامه الساعة 07.10 صباحًا.

- قطار رقم 964 دمياط القاهرة مختلط ( مكيف - مميز)، موعد قيامه الساعة 07.35 صباحًا.

- قطار رقم 1916 المنصورة القاهرة، موعد قيامه الساعة 08.30 صباحًا.

- قطار رقم 966 دمياط القاهرة، موعد قيامه الساعة 15.07 بعد الظهر.

- قطار رقم 994 دمياط القاهرة مختلط ( مكيف - مميز)، موعد قيامه الساعة 17.45 بعد الظهر.

- قطار رقم 941 القاهرة دمياط مختلط ( مكيف - مميز)، موعد قيامه الساعة 05.15 صباحًا.

- قطار رقم 965 القاهرة دمياط مختلط ( مكيف - مميز)، موعد قيامه الساعة 07.20 صباحًا.

- قطار رقم 949 القاهرة المنصورة مختلط ( مكيف - مميز)، موعد قيامه الساعة 13.20 ظهرًا.

- قطار رقم 341 القاهرة المنصورة مختلط ( مكيف - مميز)، موعد قيامه الساعة 14.10 ظهرًا.
 

السكة الحديد قطار روسي اليوم استبدال عربات تحيا مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

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