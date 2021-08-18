تنفيذ 550 مشروعا جنوب البحر الأحمر.. ولجنة «مشروعك» تعاينها على الطبيعة

أكد اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير جنوبي البحرالأحمر، على ضرورة مواصلة وتكثيف العمل بإدارة مشروعك بالوحدة المحلية، ومتابعة ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية في إقامة المشروعات المتنوعة، التي قامت البنوك بتمويلها بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالوحدة لتذليل أي عقبات تواجه أصحاب المشروعات.

وأضاف رئيس مدينة القصير، أن ذلك يأتي فى إطار خطة الدولة لدفع الشباب بالتوجه لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة لتحقيق التنمية المستدامة، ومنحهم الفرصة فى اختيار المشروع المناسب وفقاً لإمكانياتهم وقدراتهم.

وتوجهت لجنة إدارة "مشروعك" بالوحدة المحلية، إلى مواقع المشروعات ولقاء أصحابها بشوارع أنور السادات وجمال عبد الناصر ومنطقة شنيشن والعديد من المناطق بالمدينة، حيث تابعت اللجنة المشروعات على الطبيعة والوقوف على مدى نسب تنفيذها، كما تم مراجعة التراخيص الصادرة لكل مشروع على حدا.



كيفية التقديم للحصول علي قروض مبادرة مشروعك؟

وكانت أعلنت وزارة التنمية المحلية عن كيفية التقديم على القروض بالتوجه اإلى موقع "مشروعك" في المدن والمراكز بمحافظات الجمهورية وملىء استمارتين طبقا لحجم القرض المطلوب، حيث أن الاستمارة الأولى تشمل منح القرض من ألف جنيه حتى ٥٠٬٠٠٠ مصري والثانية أكبر من ٥٠٬٠٠٠ جنيه حتى ٢ مليون جنيه، كما يتم مراجعة بيانات الاستمارات والتعرف على التراخيص المطلوبة مع ممثلا للوحدة المحلية ويتم تسليم الطلب لممثل البنك فى الموقع.

ويستهدف المشروع القومي للتنمية المجتمعية منح القروض للعملاء فى تمويل شراء الآلات والمعدات والتجهيزات وتمويل النشاط الجارىومشروعات الثروة الحيوانية والمهن الحرة.

يذكر أن إدارة "مشروعك" بالوحدة المحلية لمدينة القصير ساهمت فى تحقيق ٥٥٠ مشروع على أرض الواقع يتضمن أنشطة مختلفة يتممتابعتها بشكل مستمر، وتضمنت توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بالمشروعات وزيادة معدلات التنفيذ بهاومساعدة الشباب بمدن المحافظة ودفعهم لسوق العمل.