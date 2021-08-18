كوريا الجنوبية تسجل 1805 إصابات جديدة بكورونا

ارتفعت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 1,800 إصابة وسط استمرار تفشي كورونا.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء عن تسجيل 1,805 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 228,657 إصابة.

وأفادت بأن البلاد سجلت 5 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2,178 وفاة وبلغت نسبة الوفيات 0.95%.

وشهدت الحصيلة اليومية للإصابات زيادة قدرها 433 إصابة بالمقارنة مع 1,372 إصابة مسجلة في اليوم السابق، لتتجاوز مرة أخرى حاجز الـ1800 إصابة في 3 أيام.

وجاءت هذه الزيادة مع اختفاء تأثير قلة الاختبارات التشخيصية لكورونا في عطلة عيد التحرير التي شملت نهاية عطلة الأسبوع واستمرت 3 أيام حتى يوم الاثنين، وعادة ما تتراجع الحصيلة اليومية في مطلع الأسبوع، ثم ترتفع مرة أخرى في منتصف الأسبوع.

وظلت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة أعلى من ألف إصابة لليوم الـ 43 على التوالي، منذ السابع من يوليو عندما أبلغت البلاد عن 1,212 إصابة جديدة.

وتنتشر الموجة الرابعة من الفيروس التي بدأت في العاصمة والمدن المجاورة لها على الصعيد الوطني بوتيرة سريعة، مع ارتفاع حاد في عدد الإصابات في المناطق خارج العاصمة والمدن المجاورة لها.

وفي الفترة من 12 إلى 18 أغسطس، سجل عدد الإصابات اليومية 1,987 ← 1,990 ← 1,928 ← 1,816 ← 1,556 ← (تم تعديله من 1,373) 1,372 ← 1,805 إصابات على التوالي.

وذكرت الوكالة أنها استبعدت إصابتين مسجلتين إحداهما في يوم 7 يوليو والأخرى في يوم 17 أغسطس بسبب وجود الخطأ في حساب العدد.

ومن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 1,767 إصابة عدوى محلية و38 إصابة وافدة من الخارج.

وشكلت العاصمة سيئول والمدن المجاورة لها 1,107 إصابات محلية أي 62.6% من مجمل الإصابات المحلية، من بينها 509 إصابات في إقليم كيونغكي و507 إصابات في سيئول و91 إصابة في مدينة إنتشون.

ومثلت بقية المناطق 660 إصابة محلية، من بينها 123 إصابة في مدينة بوسان و104 إصابات في إقليم كيونغسانغ الجنوبي و70 إصابة في إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي و61 إصابة في مدينة دايغو وغيرها.

وانخفض عدد الإصابات الوافدة من الخارج بمقدار 12 إصابة عن اليوم السابق من 50 إصابة إلى 38 إصابة، من بينها 9 إصابات من إندونيسيا و3 إصابات من كل من أوزبكستان وكازاخستان وتركيا والولايات المتحدة وإصابتان من كل من الفلبين وقرغيزستان وروسيا وإصابة واحدة من كل من ميانمار وباكستان والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة والكويت وبريطانيا وفرنسا ومالطا وأوغندا والسنغال وتونس.

وارتفع عدد المصابين بكورونا الذين يعانون من حالة صحية خطيرة بمقدار 12 شخصا عن اليوم السابق إلى 366 شخصا.

وزاد عدد حالات الشفاء من الفيروس بمقدار 2,358 حالة عن اليوم السابق ليصل إلى 199,582 حالة.

وحتى يوم أمس الثلاثاء، تلقى ما مجموعه 23.78 مليون شخص، أو 46.3% من سكان البلاد، جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19.

وتم تطعيم حوالي 20.4%، أو 10.49 مليون شخص بشكل كامل وفقا للوكالة.

وتهدف البلاد إلى تطعيم 36 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى سبتمبر لتحقيق مناعة القطيع في نوفمبر، بعد أن بدأت حملة التطعيم في أواخر فبراير.