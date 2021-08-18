القوات الجوية البريطانية تعلن اعتراض قاذفة روسية

أعلنت القوات الجوية الملكية البريطانية أن مقاتلاتها أقلعت لاعتراض قاذفة روسية من نوع "سو 24" فوق البحر الأسود قرب سواحل رومانيا.

وحسب بيان القوات الجوية البريطانية، فإن مقاتلات من نوع "تايفون" أقلعت من قاعدة قوات الناتو "ميخائيل كوغالنيتشانو" في رومانيا لاعتراض الطائرة الروسية التي كانت تتجه إلى أجواء رومانيا ولم ترد على إشارات هيئات مراقبة الطيران الرومانية.

وادعى البيان بأن الطائرة الروسية كانت تشكل "خطرا على جميع مستخدمي المجال الجوي" في المنطقة.

وأضافت القوات الجوية البريطانية أن طائراتها رافقت الطائرة الروسية حتى مغادرتها منطقة معلومات الطيران التابعة لبوخارست.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية لم تعلق على بيان الجانب البريطاني.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت مرارا في وقت سابق أن الطائرات الروسية تنفذ تحليقاتها بالتوافق التام مع القانون الدولي.

و على صعيد آخر، سمحت هيئة تنظيم الدواء في بريطانيا بتطعيم الأطفال واليافعين حتى سن الـ12 عاما بلقاح "موديرنا" المضاد لكورنا.

وجاء القرار على الرغم من أن عددا قليلا منهم من المرجح أن يأخذ اللقاح في المستقبل القريب، نظرا لأن الحكومة لا تزال متشددة في سياسة تطعيم الأطفال.

وهذا هو اللقاح الثاني بعد لقاح شركة "فايزر" الذي تسمح بريطانيا باستخدامه لليافعين، على الرغم من أن بريطانيا تعطي اللقاحات حاليا لمن يبلغون 16 عاما فأكثر فقط، والأطفال المعرضين للخطر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما و15 عاما ويعانون أعراضا صحية قديمة مثل متلازمة داون أو يعيشون مع بالغين يعانون كبت المناعة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.