صحيفة: واشنطن تلغى إرسال كميات ضخمة من الدولارات إلى أفغانستان

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي إرسال كميات ضخمة من الدولارات إلى أفغانستان، تزامنا مع استعداد حركة "طالبان" للسيطرة على العاصمة الأفغانية كابل.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن هذه الخطوة جاءت لمنع وقوع مئات ملايين الدولارات في أيدي "طالبان".

وأضافت أن "الولايات المتحدة تحظر وصول طالبان إلى الحسابات الحكومية التي يديرها البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك الأمريكية الأخرى، وتعمل على منع وصولها إلى حوالي نصف مليار دولار من الاحتياطي في صندوق النقد الدولي".

وقال مسؤول في إدارة بايدن للصحيفة: "أي أصول للبنك المركزي تمتلكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن تتاح لطالبان".

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، و غالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، الأحد الماضي، وذلك وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" والذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.