برلمانى عراقى يحذر من مخاطر الموجة الرابعة لكورونا

حذرت خلية الأزمة النيابية في العراق، من دخول موجة رابعة لفيروس كورونا إلى البلاد.

وقال مقرر خلية الأزمة النائب جواد الموسوي - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية- إن نسبة الملقحين في الوقت الحالي لا تشجع في إمكانية تسجيل انخفاض بأعداد الإصابات، والتي ترهن بارتفاع نسبة الملقحين إلى 60%، مبينًا أن أعداد الملقحين في العراق بلغت مليونين ونأمل وصول نسبة التلقيح إلى 50% مع دخول الموجة الرابعة.

وأشار الموسوي إلى انخفاض أعداد الإصابات في الموجة الثالثة إلا أن مخاوف من دخول البلاد في موجة رابعة ترتفع على إثرها الإصابات والوفيات، مبينًا أن الموجة الثالثة أوشكت على الانتهاء



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.