البنتاجون: القادة الأمريكيون أجروا اتصالات مع طالبان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" أن قادتها العسكريين أجروا اتصالات بقادة طالبان في أفغانستان.



و حسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، قال جون كيربي المتحدث باسم الوزارة في إيجاز للصحفيين "قادتنا العسكريون يتواصلون عدة مرات في اليوم في المطار مع قادة طالبان"، مشيرًا إلى أن النتائج تشير إلى حدوث استقرار نسبي في المطار بما سمح للطائرات العسكرية بالتحليق داخل المطار و خارجه منذ يوم أمس.



وأضاف أن القادة الأمريكيين بمطار كابول مكلفون بتأمينه و الحفاظ على أمنه و إعادة تشغيل عملياته و استدامتها و يقومون بأي عمليات تواصل يرونها ضرورية لإنجاز هذه المهمة.

و نقلت "رويترز" في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل بأفغانستان.

و قال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، و غالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. و السفارة مستمرة في العمل".

و كان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، الأحد الماضي ، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" و الذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.

و في سياق متصل، نقلت "رويترز" عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد، و أمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

و قال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، و هي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.