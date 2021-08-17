«مستثمري أسيوط»: المشروعات القومية ساعدت على إيجاد فرص عمل للأهالي

قال على حمزة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن المشروعات القومية والمدن والمجمعات الصناعية الجديدة ساعدت على إيجاد فرص عمل كثيرة لأهالي محافظة أسيوط.

أضاف حمزة لـ"الدستور"، أن أهالي المحافظة لجأوا خلال السنوات الماضية إلى ترك هجرة منازلهم إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة؛ بحثًا عن فرصة عمل مناسبة والعيش في حياة آدمية كريمة، لافتًا إلى أن هناك هجرات خارج مصر كانت تتم بطرق غير شرعية.

أكد رئيس جمعية مستثمري أسيوط أهمية دور مبادرة حياة كريمة في تحسين مستوى معيشة الأسر في القرى الأكثر فقرًا، مؤكدًا أنها ساعدت عدد كبير من الأسر في محافظة أسيوط، وهذا دليل تأكيد على دعم الحكومة المصرية للشعب المصري في تحسين حياته الاجتماعية.

في السياق، أشاد رئيس جمعية مستثمرى أسيوط بدور مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، مؤكدًا أنها ستحدث رواجًا كبيرًا في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.