«اتحاد المستثمرين»: التعليم الفنى له دور كبير فى تطوير القطاع الصناعى

قال المهندس محمود الشندويلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن التعليم الفني له دور كبير للغاية في تطوير القطاع الصناعي.

وأضاف «الشندويلي»، في تصريح لـ"الدستور"، أن جمعية مستثمري سوهاج تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفني بالمنطقة الصناعية في المحافظة، وذلك من خلال العمل على تدريب الطلبة بالمدارس أثناء الدراسة في المصانع التابعة لأعضاء الجمعية بمقابل مادي بسيط، وخلال فترة التدريب يكتسب الطالب العديد من الخبرات التي تؤهله بعد التخرج للعمل بسهولة في المصانع.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن هناك مشروع التعليم المزدوج "مبارك كول" يشرف عليه الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أن الاتحاد يقدم الدعم المادي والفني للنهوض بتلك المشروع مع العمل بتطبيق أنظمة التعليم الألمانية كي يستطيع الطالب استخدام أحدث الآلات والمعدات وذلك للنهوض بالقطاع الصناعي.

وأشاد رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بإتاحة 41 مليون يورو من بنك التعمير الألماني لتطوير التعليم الفني في مصر، مؤكدًا أنها فرصة جيدة جدًا لتنمية قطاع التعليم الفني في مصر، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة مع ألمانيا وسعي وزارة التعاون الدولي، لدعم أولويات التنمية في مصر من خلال الشراكات الدولية.

جدير بالذكر، أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يشتمل على 45 جمعية على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بالاستثمار الصناعي في مصر، ففي كل محافظة تتضمن جمعية أو أكثر حسب مساحتها، و كل جمعية بها عدد كبير من الأعضاء، فلدينا داخل الاتحاد الآلاف من المصانع الموجودة على مستوى الجمهورية، فدور الاتحاد هو حل المشاكل التي تواجه المصانع والمستثمرين والصناع مع الحكومة المصرية.

ويقوم الاتحاد بأنشطة عديدة تساعد على تشغيل الشباب أبرزها مشروع التعليم المزدوج «مبارك كول» سابقًا، وهذا المشروع يتبناه اتحاد المستثمرين باسم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، وهناك حاليًا 40 ألف طالب يدرس في هذا المشروع، وهو عبارة عن 4 أيام في المصنع ويومين في المدرسة، لتخريج عامل صالح لسوق العمل وقادر على استخدام أحدث الآلات والمعدات لكي يواكب تطور الصناعة التي يشهدها العالم أجمع.