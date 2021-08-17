المغرب: تلقيح 16 مليونا و740 ألفا و875 بالجرعة الأولى ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) بلغ 16 مليونا و740 ألفا و875 شخصا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأنه خلال الـ(24): ساعة الماضية تلقى 247 ألفا و76 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح و339 ألفا و844 شخصا الجرعة الثانية ليبلغ إجمالي الملقحين بالجرعة الثانية ضد الفيروس 11 مليونا و980 ألفا و285 شخصا.

وكان المغرب قد تسلم أكثر من 32 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس التاجي.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.