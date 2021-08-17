«يوم التكريم».. اللاعبون: تكريم الرئيس أعطانا الحافز لبذل مزيد من الجهد وإحراز ميداليات أوليمبية جديدة

عبر أبطال أوليمبياد طوكيو، الذين كرمهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن فخرهم بتكريم الرئيس واهتمام ورعاية الدولة لهم، مؤكدين أن التكريم حافز لهم على بذل مزيد من الجهد لإحراز نجاحات جديدة فى البطولات المقبلة، خاصة أن الدولة قدمت لهم دعمًا كبيرًا خلال فترة إعدادهم وهو ما يبشر بإمكانية تحقيق ميداليات جديدة فى أوليمبياد باريس ٢٠٢٤.

رؤساء الاتحادات: المقابلة وسام على صدورنا

قال عمرو سليم، رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو، إن تكريم الرئيس السيسى شرف لأى بطل رياضى. وأضاف «سليم» أن الرئيس أكد فى كلمته أن النجاح فى الرياضة ليس فقط فى إحراز ميداليات، لكن فى نشر الوعى الرياضى بين جميع أفراد الشعب ومواكبة النهضة الرياضية.

وتابع: «خلال الإعداد لطوكيو دائمًا ما كنت أحفز اللاعبين وأقول لهم إن الميدالية الأوليمبية ستغير حياتكم وستجعلكم تحفرون أسماءكم فى التاريخ بجانب الحصول على تكريم من الدولة ومقابلة الرئيس وبالفعل الوعد تحقق.. الحمدلله».

قال رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه محمد الدهراوى إن الرئيس وجه الشكر للاتحادات الرياضية، وتمنى إحراز مزيد من الميداليات فى دورة الألعاب المقبلة، مشددًا على أن الرياضة هى الأساس فى نهضة جميع الشعوب. وأعرب عن سعادته وشكره لاهتمام الرئيس بتكريم الأبطال، مؤكدًا أن إنجاز الكاراتيه بإحراز ميداليتين، هو حصاد لدعم الدولة.

أكد شريف العريان، رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث وسكرتير عام اللجنة الأوليمبية، أن تكريم الرئيس يُحمّل الجميع مسئولية كبيرة مستقبلًا لبذل المزيد من الجهد. وأضاف أن الرئيس طالب خلال التكريم بإحراز المزيد من الميداليات فى الأوليمبياد المقبلة بباريس ٢٠٢٤، مشددًا على أن أبطال طوكيو أوصلوا رسالة للشعب المصرى تؤكد أهمية الرياضة.

وغاب عن التكريم محمد إبراهيم كيشو، بطل المصارعة والحائز على برونزية المصارعة فى أوليمبياد طوكيو، بسبب إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور إيجابية المسحة الخاصة به، وتسلم محمد أحمد مدرب «كيشو» الوسام الخاص بالمصارع.

فريال أشرف: سعيدة بحصولى على وسام الجمهورية

عبرت فريال أشرف، بطلة الكاراتيه وصاحبة ذهبية أوليمبياد طوكيو، عن فخرها وسعادتها بتكريم الرئيس لها، ومنحها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه وتشجيعه الدائم لأبطال الرياضة، والشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى واللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب والاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى على دعمهم خلال الفترة الماضية.

جيانا فاروق: فخورة أننا رفعنا علم بلدنا عاليًا

هداية ملاك: هذا أغلى تكريم فى مشوارى الرياضى

قالت هداية ملاك، بطلة التايكوندو وصاحبة الميدالية البرونزية، «الحمد لله أننا استطعنا رفع علم بلدنا عاليًا.. إن شاء الله دائمًا عالى فى كل المجالات»، موجهة الشكر للرئيس على اهتمامه ودعمه أبطال الرياضة.

أحمد الجندى: طلبت من الرئيس توقيعه على القميص الذى شاركت به بالبطولة

عبر أحمد الجندى، صاحب فضية الخماسى الحديث، عن فخره بمقابلة الرئيس السيسى ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، كاشفًا عن أنه طلب من الرئيس توقيعه على قميصه البديل الذى شارك به فى أوليمبياد طوكيو.

وقال: «طلبت توقيع الرئيس على القميص الذى أحضرته معى خلال التكريم وبالفعل وافق وكتب لى (مبروك يا أحمد) بجانب توقيعه».

قالت بطلة الكاراتيه جيانا فاروق إنها سعيدة وفخورة بتكريم الرئيس لها، مؤكدة أن هذا هو التكريم الرئاسى الثالث لها فى مشوارها الرياضى، والأغلى على الإطلاق.

وواصلت: «شكرًا للرئيس على اهتمامه بالرياضة والشباب فى الفترة الأخيرة وتمكين الشباب من تولى مناصب قيادية فى الدولة وإعداد جيل قادر على النهضة ببلدنا العظيم مصر، وشكرًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على حرصه الدائم على تكريم الرياضيين والشباب المتميز فى بلدنا وشكرًا لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على كل ما قدمه لنا فى الفترة الأخيرة لمساعدتنا فى الحصول على هذه النتائج المبهرة، وشكرًا لكونه قريبًا من الرياضيين ونتشرف باعتباره أخًا أكبر لنا جميعًا».