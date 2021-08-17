الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غدًا.. «المهندس للتأمين» تناقش تعديل المادة 21 من النظام الأساسي

البورصة
البورصة

تعقد شركة المهندس للتأمين، جمعيتها العمومية غير العادية غدًا؛ لمناقشة تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة، كما أن تنظر الجمعية في تفويض مجلس إدارة الشركة في تعيين عضو من ذوي الخبرة.

وحققت الشركة عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري صافي ربح بلغ 98.62 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بقيمة 112.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجع فائض النشاط التأميني للشركة خلال الفترة ليسجل 98.13 مليون جنيه، مقابل 130.42 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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