ضبط تاجر دراجات نارية بحوزته كمية من النقد الأجنبي في البحيرة

كشف مصدر أمني تفاصيل ضبط تاجر دراجات نارية بكفر الدوار في البحيرة بحوزته كمية من النقد الأجنبي.

البداية بورود معلومات للعميد حسام نبيل مدير فرع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بغرب الدلتا، تفيد قيام صاحب محل لتجارة الدراجات النارية، بممارسة نشاطاً إجراميا فى مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من دائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.

وبإخطار اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أمر بضبطه وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال قيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزته "عملات أجنبية – محلية" وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وبالعرض على اللواء علاء عبد المعطي مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.