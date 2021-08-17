الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نظافة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات لتوريد معدات

اجتماع رئيس هيئة
اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

عقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، اليوم، اجتماعا مع مسؤولي شركة تيروال لمعدات الكنس الآلي وهي أحدي شركات الجهات السيادية الحكومية العاملة في هذا المجال لتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والشركة لتوريد معدات تنظيف الشوارع والحواري والأزقة من جميع المخلفات العادية والصلبة التي تعمل على توفير الوقت والجهد المبذول من قبل،وتم الاتفاق في البدء بتجربة تلك المعدات في المنطقة الشمالية والجنوبية وتحديد مدى الاستفادة من تلك المعدات على أرض الواقع.

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اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

وتأتي الأعمال في إطار تطور هيئة نظافة القاهرة لإحداث نقلة نوعية في مجال النظافة بالشوارع والميادين والمحاور بجميع أنحاء القاهرة وبناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للهيئة وتحديث الوسائل والأدوات التقليدية في عملية كنس وجمع القمامة في أحياء القاهرة وإدخال الميكنة في هذه المرحلة لمواكبة ما يتم من تطوير في كل أنحاء القاهرة.

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اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

كان بدأت هيئة نظافة القاهرة في رفع التراكمات الموجودة في شق الثعبان بالمنطقة الجنوبية والتي تبلغ حوالي خمسون ألف متر مكعب.

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اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

وأشارت هيئة نظافة القاهرة، إلى أنه تحدٍ جديد يضاف لهيئة نظافة القاهرة والتي سيتم رفعها بمعرفة المركزية للنظافة تحت إشراف رئيس المركزية للنظافة ومدير عام النظافة ومدير عام التراكمات.

وعقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة اجتماع مع مسؤولي شركة انفيروماستر المسئولة عن نظافة المنطقة الشرقية لتوقيع عقد الاتفاق المبرم بين الهيئة والشركة الخاصة بالسيارات والمعدات المطلوبة لشركة "انفيروماستر" للبدء في الاصطفاف المقررة يوم 21-8-2021 والبدء في تنفيذ مهمتها في العمل بالمنطقة الشرقية بداية من حي مصر الجديدة.

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اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

وأجرى اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة القاهرة، جولة ميدانية، لجميع المحاور والطرق الجديدة بشرق القاهرة وتم الإنتهاء من تحديد أماكن إزالة الأتربة وأماكن المخلفات الموجودة بمناطق التطوير، بحوار وأسفل الكباري والطرق لرفعها وتحسين المظهر العام لتلك المناطق لتناسب التطوير الذي يتم على كافة المحاور والطرق الجديدة بشرق القاهرة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لهيئة نظافة القاهرة بمتابعة، عمليات النظافة بمحاور القاهرة الجديدة،  وإزالة التربية والمخلفات.

وتضمنت جولة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، الحدود الإدارية للقاهرة من مدينة العبور مرورًا بمحاور السلام ومصر إسماعيلية الصحراوي والمطرية ومصر الجديدة ومدينة نصر، وتفقد خلالها أعمال النظافة والتجميل والإنارة

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